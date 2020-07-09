شنين يرد على مارين لوبان: مصرّون على المطالبة بكل ما يريح شهدائنا

رد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، على تغريدة رئيسة الحزب اليميني المتطرف، مارين لوبان، مؤكدا أن الجزائريين مصرين على المطالبة بكل ما يريح شهدائنا.

وأورد شنين، خلال أشغال ختام الدورة البرلمانية لسنة 2019/2020: “نحن اليوم في مشروع بناء جمهورية جديدة وما يقتضيه ذلك من مقاومة للفساد والاستبداد والرؤية الأحادية وتكريس ثقافة المشاركة والحوار والتعاون والتآخي ومقاومة الأنانية والأحادية والتبعية، والاستمرار في تجسيد وتثبيت مسار الاستماتة في السيادة الوطنية والإستقلال سياسيا واقتصاديا وثقافيا ودبلوماسيا”.

وأضاف شنين: “إن هذا التوجه لم ولن يرضي اللوبي الاستعماري وأذياله والمستمر في مواقفه المخزية والمتطاولة على الأحرار، أحفاد المجاهدين الشرفاء والمتعارضة مع كل القيم الانسانية، وهي التي تزيد شعبنا إصرارا على مسار المطالبة بكل ما يمكنه أن يريح شهدائنا في جنة الخلد، وينصف ذاكرتنا التاريخية بفضل الله وجهود المواطنين المخلصين في بلادنا”.