شنين يزور المعرض التاريخي المخصص لإحتفالية ثورة نوفمبر

قام رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، بزيارة إلى المعرض التاريخي المخصص لإحتفالية ثورة نوفمبر 1954.

وتم تنظيم هذا المعرض، من طرف مصالح المجلس الشعبي الوطني، إحتفاء بهذه المناسبة العظيمة.

وتحتفل الجزائر، في الفاتح من شهر نوفمبر في كل سنة، بذكرى إندلاع الثورة التحريرية المجيدة.