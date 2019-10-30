شنين يزور المعرض التاريخي المخصص لإحتفالية ثورة نوفمبر

قام رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، بزيارة إلى المعرض التاريخي المخصص لإحتفالية ثورة نوفمبر 1954.
وتم تنظيم هذا المعرض، من طرف مصالح المجلس الشعبي الوطني، إحتفاء بهذه المناسبة العظيمة.
وتحتفل الجزائر، في الفاتح من شهر نوفمبر في كل سنة، بذكرى إندلاع الثورة التحريرية المجيدة.
#رئيس_المجلس_الشعبي_الوطني،#سليمان_شنين، يزور المعرض التاريخي المخصص #لاحتفالية_ثورة_نوفمبر_1954، المنظم من طرف مصالح #المجلس_الشعبي_الوطني احتفاءا بهذه المناسبة العظيمة. pic.twitter.com/8m7TM0BJMw
— Slimane Chenine سليمان شنين (@chenine_slimane) October 30, 2019
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