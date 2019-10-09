شنين يستقبل السفير الصيني في الجزائر

إستقبل، اليوم، رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر، لي ليانهي.

وتم خلال هذا اللقاء التذكير بالطابع التاريخي للعلاقات الثنائية الرفيعة المستوى وجودتها على المستوى السياسي.

اللقاء سنح باستعراض وتقييم ما حققه التعاون النوعي من تطور في شتى المجالات، لاسيما بعد التوقيع على اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وخصص جانب من اللقاء للتطرق إلى التعاون البرلماني، وما طبعه من كثافة في التبادلات وحرْصٍ على تطويره بما يعزز التعاون المشترك بين مجلسي البلدين ويزيد أواصر الصداقة بين الشعبين متانةً.

وسجل الطرفان، بإرتياح، تطابق رؤى البلدين حيال العديد منها، مع الإشارة بشكل خاص إلى التزام الجزائر والصين بضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية لتحقيق السلام والاستقرار واحترام الشرعية الدولية.