شنين يستقبل السفير الفيتنامي لدى الجزائر في زيارة وداع

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم الأربعاء، سفير الجمهورية الفيتنامية لدى الجزائر، الذي أدى له زيارة وداع.
وتطرق الطرفان إلى العلاقات المميزة التي تجمع الجزائر والفيتنام، مع التأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون فيما بينهما.
استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، #سليمان_شنين، اليوم 30 أكتوبر 2019، السيد/ Pham Quoc Tru، سعادة #سفير_الجمهورية_الفيتنامية في #الجزائر، الذي أدى له زيارة وداع، كما تطرق الطرفان الى العلاقات المميزة التي تجمع البلدين مع التأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون فيما بينهما. pic.twitter.com/45hOS34fyk
— Slimane Chenine سليمان شنين (@chenine_slimane) October 30, 2019
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