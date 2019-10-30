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شنين يستقبل السفير الفيتنامي لدى الجزائر في زيارة وداع

الوطني
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شنين يستقبل السفير الفيتنامي لدى الجزائر في زيارة وداع
بقلم نادية بن طاهر

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم الأربعاء، سفير الجمهورية الفيتنامية لدى الجزائر، الذي أدى له زيارة وداع.

وتطرق الطرفان إلى العلاقات المميزة التي تجمع الجزائر والفيتنام، مع التأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون فيما بينهما.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=719891

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