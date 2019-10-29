شنين يستقبل سفير أوكرانيا في الجزائر

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين سفير جمهورية أوكرانيا لدى الجزائر مكسيم صبح الذي أدى له، اليوم، زيارة مجاملة.

وشكّل موضوع العلاقات الثّنائية، بعمقها التاريخي، محور هذا اللقاء الذي سمح أيضا بتناول آفاق التعاون الواعد الذي تم تأكيد ضرورة الرفع من وتيرته وتنويعه ليشمل مزيدا من المجالات .

وأتاح هذا اللقاء الفرصة لاستعراض دور البرلمانيين في دعم العلاقات الثنائية عبر مجموعتي الصداقة باعتبارهما همزة وصل تساهم في تبادل التجارب والخبرات والتشاور وتعميق أواصر الصداقة بين الشعبين .

وفي الأخير، تم للتطرق إلى المسائل المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية وخاصة منها تلك التي تحظى باهتمام البلدين.