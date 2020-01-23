شنين يستقبل طلبة المدرسة الوطنية العليا للصحافة

وقام الطلبة بزيارة بيداغوجية، لمختلف اللجان والمصالح الإدارية للمجلس الشعبي الوطني.

#رئيس_المجلس_الشعبي_الوطني، #سليمان_شنين يستقبل اليوم الخميس 23 جانفي 2020، مجموعة من #طلبة المدرسة الوطنية #للصحافة و #علوم_الاعلام، كانت لهم زيارة #بيداغوجية في مختلف #اللجان و #المصالح الإدارية #للمجلس_الشعبي_الوطني. pic.twitter.com/X2OvZfy2Cl

— Slimane Chenine سليمان شنين (@chenine_slimane) January 23, 2020