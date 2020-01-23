شنين يستقبل طلبة المدرسة الوطنية العليا للصحافة

الوطني
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شنين يستقبل طلبة المدرسة الوطنية العليا للصحافة
بقلم نادية بن طاهر

إستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم الخميس، مجموعة من طلبة المدرسة العليا للصحافة وعلوم الإعلام والاتصال.

وقام الطلبة بزيارة بيداغوجية، لمختلف اللجان والمصالح الإدارية للمجلس الشعبي الوطني.


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