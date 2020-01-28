شنين يستقبل وزير دفاع بوركينافاسو

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم الثلاثاء، بمقر إقامته في بوركينافاسو، وزير دفاع بوركينافاسو ميمونة شريف سي.
و تطرق الطرفان، إلى سبل العلاقات الثنائية في مجال مكافحة الإرهاب، ضمن مقاربة الجزائر الشاملة، وكذا تقاسم تجربة الجزائر مع دول الجوار.
وجاء لقاء شنين، مع وزير الدفاع، على هامش أشغال مؤتمر إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بواغادوغو.
هذا وإنتقل شنين، صبيحة اليوم الثلاثاء، إلى واغادوغو، واستقبل من طرف رئيس المجلس الوطني في بوركينافاسو.
استقبل #رئيس_المجلس_الشعبي_ الوطني، #سليمان_شنين، اليوم بمقر إقامته ببوركينافاسو وزير الدفاع السيد ميمونة شريف سي، و تطرقا الى سبل العلاقات الثنائية في مجال مكافحة الارهاب ضمن مقاربة الجزائر الشاملة و كذا تقاسم تجربة الجزائر مع دول الجوار. pic.twitter.com/FrRQsBL3Px
— Slimane Chenine سليمان شنين (@chenine_slimane) January 28, 2020
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