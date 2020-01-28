شنين يستقبل وزير دفاع بوركينافاسو

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم الثلاثاء، بمقر إقامته في بوركينافاسو، وزير دفاع بوركينافاسو ميمونة شريف سي.

و تطرق الطرفان، إلى سبل العلاقات الثنائية في مجال مكافحة الإرهاب، ضمن مقاربة الجزائر الشاملة، وكذا تقاسم تجربة الجزائر مع دول الجوار.

وجاء لقاء شنين، مع وزير الدفاع، على هامش أشغال مؤتمر إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بواغادوغو.

هذا وإنتقل شنين، صبيحة اليوم الثلاثاء، إلى واغادوغو، واستقبل من طرف رئيس المجلس الوطني في بوركينافاسو.