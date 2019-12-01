شنين يستلم التقرير السنوي حول حقوق الإنسان بالجزائر

إستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم الأحد، رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان بوزيد لزهاري.
وسلم لزهاري التقرير السنوي حول حقوق الانسان بالجزائر لعام 2018، لشنين، تطبيقا للمادة 199 من الدستور.
استقبل #رئيس_المجلس_الشعبي_الوطني، السيد #سليمان_شنين اليوم 01 ديسمبر 2019، #رئيس_المجلس_الوطني_لحقوق_الانسان #بوزيد_لزهاري الذي سلمه #التقرير_السنوي حول #حقوق_الانسان_بالجزائر لعام 2018، تطبيقا للمادة 199 من #الدستور. pic.twitter.com/Wn3ZxUKT1c
— Slimane Chenine سليمان شنين (@chenine_slimane) December 1, 2019
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