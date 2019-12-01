شنين يستلم التقرير السنوي حول حقوق الإنسان بالجزائر

إستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم الأحد، رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان بوزيد لزهاري.

وسلم لزهاري التقرير السنوي حول حقوق الانسان بالجزائر لعام 2018، لشنين، تطبيقا للمادة 199 من الدستور.