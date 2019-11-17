شنين يشارك في إجتماع خاص بالمؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات بجنيف

الوطني
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شنين يشارك في إجتماع خاص بالمؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات بجنيف
بقلم نادية بن طاهر

يشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، في إجتماع اللجنة التحضيرية، للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، بجنيف، في سويسرا.

ويشارك شنين في هذا الإجتماع، يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، بصفته عضوا منتخبا في هذه اللجنة.

وسيتم عقد المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، والمنظم من طرف الإتحاد البرلماني الدولي، العام المقبل.


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