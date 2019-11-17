شنين يشارك في إجتماع خاص بالمؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات بجنيف

يشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، في إجتماع اللجنة التحضيرية، للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، بجنيف، في سويسرا.
ويشارك شنين في هذا الإجتماع، يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، بصفته عضوا منتخبا في هذه اللجنة.
وسيتم عقد المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، والمنظم من طرف الإتحاد البرلماني الدولي، العام المقبل.
يشارك #رئيس_المجلس_الشعبي_الوطني، #سليمان_شنين، يومي 18 و19 أكتوبر 2019 بجنيف، #سويسرا، في اجتماع #اللجنة_التحضيرية #للمؤتمر_العالمي_الخامس_لرؤساء_البرلمانات المزمع عقده العام 2020 المنظم من طرف #الاتحاد_البرلماني_الدولي، بصفته عضوا منتخبا في هذه اللجنة. pic.twitter.com/urEY8Ro5tl
— Slimane Chenine سليمان شنين (@chenine_slimane) November 17, 2019
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