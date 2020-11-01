شنين يشارك في الدورة 206 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي

شارك رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، عن بعد، في أشغال فعاليات الدورة ال 206 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي.

وحسبما أفاد به بيان للمجلس، فإن أشغال هذه الفعاليات تدوم إلى غاية الأربعاء المقبل.

وخصصت في يومها الأول لعملية انتخاب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي.

وتضمنت قائمة المترشحين كلا من محمد صادق السنجراني (باكستان) ودوارتي باتيكو (البرتغال) وأكمل فيلدوف (أوزبكستان) وسلمة عطاء الله جان، كندا.

وسيتم الإعلان عن النتائج هذا الاثنين، أما في حالة عدم فوز أي مرشح بفارق الأصوات يلجأ المشاركون لانتخابات الدور الثاني.

يذكر أن جدول أعمال الدورة يتضمن 12 نقطة تتعلق بقضايا نظامية وانتخابية ومالية إلى جانب قضايا سياسية.