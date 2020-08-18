شنين يشارك في المؤتمر الخامس لرؤساء البرلمانات

يشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، غدا و بعد غد، عن طريق تقنية التواصل عن بعد، في فعاليات المؤتمر الخامس لرؤساء البرلمانات تحت عنوان رئيسي “البرلمانات مجندة للتعاون متعدد الأطراف سعياً لتحقيق السلام والتنمية المستدامة للإنسانية وكوكب الأرض”.

كما يناقش المؤتمر، بمشاركة 103 دولة ، موضوعات أساسية من بينها حفز الدول والمجتمعات نحو الاهتمام بسياسات التغير المناخي والحكم الراشد والنمو الاقتصادي ودور البرلمانات في مكافحة الإرهاب .

وسيلقي رئيس المجلس خلال الاشغال كلمة، ليتولى بعدها رئاسة ورشة خاصة بتعزيز المشاركة السياسية والبرلمانية للشباب.

كما سيلقي في ختام الاشغال، مساء يوم الخميس، كلمة باسم المجموعة العربية والافريقية بالاتحاد البرلماني الدولي.