شنين يعزي النائب هبري نابي في وفاة والدته

تقدم، اليوم الأحد، رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، بتعازيه الخالصة للنائب، هبري نابي، اثر وفاة والدته.

ونشر المجلس بيانا جاء فيه “ببالغ التأثر والاسى وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره ، تلقينا نبأ وفاة المغفور لها والدتكم ، وعلى إثر هذا المصاب الجلل لا يسعني إلا أن أقدم لكم بإسمي ونيابة عن كافة نواب المجلس الشعبي الوطني أصدق التعازي وأخلص المواساة ، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ، وان يسكنها فسيح جناته ويلهمكم وكافة أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان .

انا لله وانا اليه راجعون “.