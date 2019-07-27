شنين يعزي تونس في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي

وجه رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم السبت، رسالة تعزية لرئيس مجلس النواب التونسي بالنيابة،إثر وفاة الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي.

واكد سليمان شنين لعبد الفتاح مورو في التعزية ان الفقيد كان مناضلا في سبيل حرية بلاده ومتضامنا وداعما لنضال شعوب المغرب العربي.

وأشار رئيس المجلس في برقيته التي وجهها كذلك لعائلة الفقيد إلى أن المرحوم كان مناضلا في سبيل حرية بلاده، متضامنا وداعما لنضال شعوب المغرب العربي، ثمّ مساهما في بناء وطنه وتشييده بعد استقلاله وهذا من خلال مختلف المناصب السامية التي تقلّدها, والتي اختتمها برئاسة الجمهورية التونسية عقب الثقة التي نالها من أبناء وطنه”.

و اضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني أن “تونس الشقيقة لا تفقد وحدها هذا المناضل الصادق, والسياسي المحنّك والشخصية التوافقية, بل كلّ الأمة العربية تفقد اليوم شخصية سياسية حكيمة ومتبصرة”.

ويذكر ان رئيس المجلس كان قد أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي ,أعرب له فيها عن خالص تعازيه وأصدق مواساته وثقته في قدرة الشعب التونسي في تجاوز هذه المحنة داعيا المولى العلي القدير أن يعين الشعب التونسي على مواصلة مسار تقدّمه وازدهاره واستقراره.