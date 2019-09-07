شنين يعزي عائلة الراحل النائب البرلماني أحمد بلوافي

تقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم السبت، بتعازيه لعائلة النائب البرلماني عن ولاية تمنراست أحمد بلوافي، الذي وافته المنية اليوم.

وقال شنين عبر صفحته بالتويتر: “ببالغ التأثر والأسى وبنفوس راضية بقضاء الله وقدره، تلقى رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين،

نبأ وفاة المغفور له أحمد بلوافي، نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية تمنراست ..”.

وتابع قائلا: “وبهذا المصاب الجلل يتقدّم باسمه ونيابة عن كافة نواب المجلس بأصدق التعازي وأخلص المواساة إلى أفراد عائلته..”

واضاف: “داعيا المولى عزّ وجلّ أن يتغمّد روح الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنانه ويلهم كافة أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

وتجدر الإشارة ان النائب البرلماني، احمد بلوافي، حتفه في حادث مرور، بالطريق الوطني 1، بين عين صالح وقرية أراك.

وبهذا تخسر تمنراست ثاني نائب برلمان في عام واحد، جراء حادث مرور، وبنفس الطريق الذي سماه سكان الولاية بطريق الموت.

وسيتم تشييع جنازة النائب إلى مثواه الأخير أمسية الغد الأحد بمقبرة “الرحمة” ببلدية تمنراست .