شنين يعزي عائلة الشهيدين الرقيب مباركي سعد الدين والعريف أول قايد عيشوش عبد الحق

نشر رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين تغريدة عبر التويتر يعزي فيها عائلة الشهيدين مباركي سعد الدين والعريف الاول قايد عيشوش.

وكتب شنين “مازالت تضحيات جيشنا تتواصل من اجل الوطن ودحر الارهاب وكل اشكال الجريمة”.

وأضاف شنين “واليوم يلتحق كل من الشهيد مباركي سعد الدين والعريف الاول قايد عيشوش”.

وإختتم شنين “وامام هذا المصاب الجلل نقدم تعازينا الخالصة إلى أسرهم والى قيادة وكافة أفراد الجيش الوطني الشعبي.”

كما دعا شنين الله عز وجل أن يرحمهما قائلا “راجيا من الله ان يتغمدهما برحمته الواسعة”.