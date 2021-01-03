شنين يعزي في استشهاد العريف راشدي محمد رابح

قدم رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، تعازيه في إستشهاد العريف راشدي محمد رابح.

وكتب شنين تغريدة على تويتر ، قال فيها:” ويختار الله تعالى العريف راشدي محمد رابح شهيدا في عملية مسلمون بتيبازة.”

وأضاف: “وامام هذا المصاب الجلل لا نملك إلا التسليم بقضاء الله وقدره، تعازينا الخالصة إلى أسرته والى قيادة وكافة أفراد الجيش الوطني الشعبي

راجيا من الله ان يتغمده برحمته الواسعة.”

وتجدر الإشارة، إلى أن العريف البطل كان قد إستشهد اليوم الأحد، أثناء القضاء على إرهابيين خطيرين بمنطقة مسلمون في تيبازة.