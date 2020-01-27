يقود، رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، وفدا برلمانيا إلى عاصمة بوركينافسو “واغادوغو”، حسبما أورد بيان المجلس.

وقال البيان، أنّ شنين رفقة وفد من الغرفتين، يحلون بواغادوغو من أجل المشاركة في أشغال المؤتمر الخامس عشر لإتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

وستُجرى، وقائع أشغال المؤتمر، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 30 من شهر جانفي الجاري، وفقا لذات المصدر.

وسيسبق هذا المؤتمر إنعقاد الدورة الثانية والعشرين للجنة العامة للإتحاد، وكذا الاجتماع الثالث والأربعون للجنة التنفيذية.

كما سيسبقه الإجتماع العاشر للجنة فلسطين وكذا الاجتماع الثالث لهيئة الأمناء العامين إضافة إلى الدورة التاسعة لمؤتمر البرلمانيات المسلمات.