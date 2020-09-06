شنين يلتقى رؤساء المجموعات البرلمانية

عقد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم الاحد، لقاء تشاوريا مع رؤساء المجموعات البرلمانية.

وتناول اللقاء مناقشة المنهجية والإطار القانوني المعتمد في الدراسة والمناقشة والتصويت على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور.

وثمن رؤساء المجموعات البرلمانية خلال هذا الاجتماع المنهجية المعتمدة في التعامل مع مشروع تعديل الدستور الذي يمهد لإرساء معالم جزائر جديدة يسودها الاستقرار والرقي والتقدم.

وطالب رؤساء المجموعات البرلمانية أن تستوعب لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات النقاش الحر والمسؤول بين أعضائها بعد استكمال التحضيرات واعتماد الرزنامة الزمنية لمناقشة القانون الأساسي للبلاد.