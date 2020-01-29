شنين يلتقى رئيس مجلس الشورى القطري احمد بن عبد الله بن زايد آل محمود

الوطني
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شنين يلتقى رئيس مجلس الشورى القطري احمد بن عبد الله بن زايد آل محمود
بقلم مصطفى.ق

تحادث رئيس المجلس الشعبي الوطني،  سليمان شنين، مع نظيره رئيس مجلس الشورى القطري احمد بن عبد الله بن زايد آل محمود.

ونشر شنين تغريدة على صفحته الرسمية في تويتر قال فيها أن الطرفان تطرق الى علاقات الاخوة التي تجمع البلدين مع ضرورة ترقية كل مجالات التنسيق في عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك.


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