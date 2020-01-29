شنين يلتقى رئيس مجلس الشورى القطري احمد بن عبد الله بن زايد آل محمود

تحادث رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، مع نظيره رئيس مجلس الشورى القطري احمد بن عبد الله بن زايد آل محمود.
ونشر شنين تغريدة على صفحته الرسمية في تويتر قال فيها أن الطرفان تطرق الى علاقات الاخوة التي تجمع البلدين مع ضرورة ترقية كل مجالات التنسيق في عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك.
تحادث #رئيس_المجلس_الشعبي_الوطني، #سليمان_شنين، مع نظيره رئيس مجلس الشورى #القطري الاستاذ احمد بن عبد الله بن زايد آل محمود، حيث تطرق الطرفان الى علاقات الاخوة التي تجمع البلدين مع ضرورة ترقية كل مجالات التنسيق في عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك .@ShuraQatar pic.twitter.com/EtPRh7iBfb
— Slimane Chenine سليمان شنين (@chenine_slimane) January 29, 2020
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