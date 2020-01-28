شنين يلتقي نائب رئيس مجلس النواب لجمهورية إندونيسيا

إلتقى رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس مجلس النواب لجمهورية إندونيسيا “azis syamsuddin”.
وتطرق الطرفان إلى الدعم الكبير الذي قامت به إندونيسيا للثورة الجزائرية، وكذا القواسم المشتركة الكثيرة بين البلدين، خاصة القضية الفلسطينية.
وجاء لقاء شنين، مع نائب رئيس مجلس النواب بجمهورية إندونيسيا، على هامش أشغال مؤتمر إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بواغادوغو.
هذا وإنتقل شنين، صبيحة اليوم الثلاثاء، إلى واغادوغو، واستقبل من طرف رئيس المجلس الوطني في بوركينافاسو.
التقى#رئيس_المجلس_الشعبي_ الوطني، #سليمان_شنين، السيد azis syamsuddin نائب رئيس مجلس النواب لجمهورية اندونسيا، حيث تطرق الطرفان الى الدعم الكبير الذي قامت به اندونسيا للثورة الجزائرية و كذا القواسم المشتركة الكثيرة بيننا خاصة القضية الفلسطينية.@syamsuddin_azis pic.twitter.com/YxKKjulDQf
— Slimane Chenine سليمان شنين (@chenine_slimane) January 28, 2020
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