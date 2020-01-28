شنين يلتقي نائب رئيس مجلس النواب لجمهورية إندونيسيا

إلتقى رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس مجلس النواب لجمهورية إندونيسيا “azis syamsuddin”.

وتطرق الطرفان إلى الدعم الكبير الذي قامت به إندونيسيا للثورة الجزائرية، وكذا القواسم المشتركة الكثيرة بين البلدين، خاصة القضية الفلسطينية.

وجاء لقاء شنين، مع نائب رئيس مجلس النواب بجمهورية إندونيسيا، على هامش أشغال مؤتمر إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بواغادوغو.

هذا وإنتقل شنين، صبيحة اليوم الثلاثاء، إلى واغادوغو، واستقبل من طرف رئيس المجلس الوطني في بوركينافاسو.