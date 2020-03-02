شنين يمثل الرئيس تبون في حفل تنصيب رئيس جمهورية الاوروغواي الشرقية

الوطني
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شنين يمثل الرئيس تبون في حفل تنصيب رئيس جمهورية الاوروغواي الشرقية
بقلم نسرين محفوف

شارك رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، ممثلًا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في حفل تنصيب رئيس جمهورية الاوروغواي الشرقية، لويس لاكيي بو بمونتيفيديو.

وحسب ما غرد به على تويتر، اليوم الاثنين، فقد نقل شنين، تهاني الرئيس تبون، لنظيره رئيس جمهورية الاوروغواي الشرقية، وتمنياته له بالنجاح.

كما عبر سليمان شنين، عن رغبة الجزائر في تطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية الاوروغواي الشرقية.


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