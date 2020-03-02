شنين يمثل الرئيس تبون في حفل تنصيب رئيس جمهورية الاوروغواي الشرقية

شارك رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، ممثلًا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في حفل تنصيب رئيس جمهورية الاوروغواي الشرقية، لويس لاكيي بو بمونتيفيديو.
وحسب ما غرد به على تويتر، اليوم الاثنين، فقد نقل شنين، تهاني الرئيس تبون، لنظيره رئيس جمهورية الاوروغواي الشرقية، وتمنياته له بالنجاح.
كما عبر سليمان شنين، عن رغبة الجزائر في تطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية الاوروغواي الشرقية.
شارك رئيس المجلس الشعبي الوطني #سليمان_شنين ممثلًا للسيد #عبد #المجيد #تبون رئيس الجمهورية في حفل تنصيب رئيس جمهورية الاوروغواي الشرقية السيد لويس لاكيي بو بمونتيفيديو
يوم 01 مارس 2020 حيث نقل تهاني السيد الرئيس وتمنياته له بالنجاح ورغبة الجزائر في تطوير العلاقات الثنائية. pic.twitter.com/qAKQQvN079
— Slimane Chenine سليمان شنين (@chenine_slimane) March 2, 2020
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