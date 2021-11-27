شنين ينتخب ويصرح: المشاركة الشعبية في الانتخابات ستحقق التغيير الايجابي

أدى سفير الجمهورية الجزائرية لدى ليبيا سليمان شنين اليوم السبت، واجبه الإنتخابي بمتوسطة باستور بالعاصمة.

وعلى هامش الادلاء بصوته أكد شنين، أن الإنتخابات الولائية والبلدية تمثل أهمية قسوى لدى المواطن اذ تتولى التنمية المحلية.

وأضاف نتمنى أن تكون مشاركة شعبية قوية ويتم الإختيار وفق مواصفات الكفاءة والنزاهة كما يطالبه المواطن لتحقيق التغيير الإيجابي.

وسيكون أزيد من 23 مليون مواطن مع الموعد الإنتخابي، منهم 12824978 رجال و10892501 إمرأة. من اجل إختيار ممثليهم عبر ممثليهم بالمجالس الشعبية البلدية والولائية.

وستكون هذه الإنتخابات بنمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة. وذلك بتصويت تفضيلي دون مزج وهذا لعهدة مدتها 5 سنوات.

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أدى رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم السبت، واجبه الانتخابي، في اطار محليات نوفمبر 2021 في العاصمة.

كما إنطلقت صبيحة اليوم السبت عملية التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. وهذا تحت شعار “تريد التغيير أبصم وأتمم البناء المؤسساتي”.

وسيكون أزيد من 23 مليون مواطن مع الموعد الإنتخابي، منهم 12824978 رجال و10892501 إمرأة. من اجل إختيار ممثليهم عبر ممثليهم بالمجالس الشعبية البلدية والولائية. هذه الإنتخابات بنمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة. وذلك بتصويت تفضيلي دون مزج وهذا لعهدة مدتها 5 سنوات.

كما تم منذ قليل إعطاء إشارة إنطلاق عملية التصويت من خلال فتح مكاتب التصويت عبر كامل التراب الوطني لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية،

وتقدر الهيئة الناخبة بـ23.717.479 وبتأطير لـ1.228.580. وتحت رقابة 182.981 ملاحظ. كما سيشارك في المحليات 115.230 مترشحا للمجالس البلدية و18.993 مترشحا للمجالس الولائية. وستجرى الإنتخابات بـ129 مكتبا متنقلا موزعا عبر 16 ولاية انطلقت قبل 72 ساعة من الاقتراع الوطني.

محليات.. رئيس المحكمة الدستورية يدلي بصوته الانتخابي

أدى، رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، اليوم السبت واجبه الانتخابي، في اطار محليات نوفمبر 2021. وإنطلقت صبيحة اليوم السبت عملية التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. وهذا تحت شعار “تريد التغيير أبصم وأتمم البناء المؤسساتي”. كما تعهد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأدى من جهته، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، اليوم السبت، واجبه الانتخابي في اطار محليات نوفمبر 2021. كما دعا الوزير بلجود، المواطنين إلى ضرورة التوجه، إلى مراكز الاقتراع للانتخاب ممثليهم في البلديات.

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