شنين ينعي القيادي الصحراوي أمحمد خداد: كان مناضلا صادقا مخلصا وفيا للشهداء

قدم رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، تعازيه الخالصة إلى الشعب الصحراوي وقيادته، على إثر وفاة القيادي أمحمد ولد خداد ولد موسى.

وجاء في تعزية شنين: “ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الأخ المناضل السيد أمحمد ولد خداد ولد موسى، المنسق الصحراوي مع اليونيسكو، والذي شغل مناصب قيادة في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وفي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب”.

وأضاف سليمان شنين:”لقد كان رحمه الله مناضلا صادقا مخلصا وفيا للشهداء، كما عرف عنه مرافعا عن حقوق الشعب الصحراوي وسيادته وثرواته في المعارك القانونية والسياسية، التي خاضها في مختلف المحافل الدولية”.

وعلى إثر هذا المصاب الجلل، تقدم شنين، إلى الشعب الصحراوي وقيادته، بأخلص التعازي، داعيا الله عز وجل أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة، وأن يلهمهم وأهله وذويه والشعب الصحراوي جميل الصير والسلوان.