شنين يهنئ الصحفيين ويدعمهم بمناسبة يومهم الوطني

الوطني
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شنين يهنئ الصحفيين ويدعمهم بمناسبة يومهم الوطني
بقلم نادية بن طاهر

قدم رئيس المجلس الوطني الشعبي، سليمان شنين، تهانيه لجميع الصحفيين ووسائل الإعلام الوطنية، بمناسبة يومهم الوطني، المصادف لـ22 أكتوبر.

وكتب شنين على صفحته بتويتر: “بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، أترحم على أرواح شهداء الكلمة وأتقدم بالتهنئة والدعم لكل الصحفيين ووسائل الاعلام، لمزيد من المساهمة في التغيير الذي تعرفه البلاد في مختلف المجالات”.


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