شنين يهنئ الصحفيين ويدعمهم بمناسبة يومهم الوطني

قدم رئيس المجلس الوطني الشعبي، سليمان شنين، تهانيه لجميع الصحفيين ووسائل الإعلام الوطنية، بمناسبة يومهم الوطني، المصادف لـ22 أكتوبر.
وكتب شنين على صفحته بتويتر: “بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، أترحم على أرواح شهداء الكلمة وأتقدم بالتهنئة والدعم لكل الصحفيين ووسائل الاعلام، لمزيد من المساهمة في التغيير الذي تعرفه البلاد في مختلف المجالات”.
بمناسبة اليوم الوطني للصحافة 22 أكتوبر، أترحم على أرواح شهداء الكلمة و أتقدم بالتهنئة و الدعم لكل الصحفيين ووسائل الاعلام لمزيد من المساهمة في التغيير الذي تعرفه البلاد في مختلف المجالات. pic.twitter.com/j9h7xWtnnc
— Slimane Chenine سليمان شنين (@chenine_slimane) October 22, 2019
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