شنين يهنئ النائب جمال بوراس لتوليه منصب رئيس البرلمان الإفريقي بالنيابة

هنأ رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين،اليوم اليوم الخميس النائب جمال بوراس إثر توليه مهام رئيس البرلمان الافريقي بالنيابة.

و تولى النائب الجزائري عضو مكتب البرلمان الافريقي نائب رئيس ثالث بمنصب رئيس البرلمان الافريقي بالنيابة عملا بنص المادة 8،8 من النظام الداخلي لذات الهيئة والمتعلقة بالاستخلاف في حالة شغور منصب عضو في مكتب البرلمان الافريقي، وانتهاء عضويته في البرلمان الوطني.

وعادت رئاسة البرلمان الافريقي بالنيابة للنائب جمال بوراس، الذي يشغل منصب نائب رئيس ثالث بالبرلمان الافريقي ممثلا لمنطقة شمال إفريقيا