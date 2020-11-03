شنين يهنئ Pacheco Durate لفوزه بمنصب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي

هنأ رئيس الجلس الشعبي الوطني سليمان شنين Pacheco Durate لفوزه بمنصب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، مؤكدا إستعداده لانجاح استراتيجيه الاتحاد.

وخلال اشغال الدورة الـ 206 للمجلس الحاكم للإتحاد البرلمان الدولي أوضح شنين أن الجزائر أجرت استفتاء على الدستور الذي زكاه الشعب بنسبة اكثر من 66%.

وأضاف شنين أن الدستور الذي زكاه الشعب سيمهد لإصلاحات سياسية ويمنح صلاحيات اكبر للبرلمان في مجال الرقابة والتشريع.

وعن الجارة مالي قال شنين الجزائر جارة لمالي وتجمعنا روابط قوية ونصف الوضع بالخطير نتيجة انتشار العمل الإرهابي

والجزائر عازمة على مرافقة مالي وتدرك بأن الحل يجب أن يكون ذاتي بمساعدة المجتمع الدولي يضيف شنين.

كما اكد شنين على احترام مبدأ عدم التدخل في شؤون الداخلية للدول وإحترام سيادتها.

وفي ذات السياق أشار شنين إلى ضرورة محاربة التصرفات التي قد تشجع الارهاب مثل دفع الفدية التي تمنعها الاعراف الدولية.

أين أوضح شنين، ان اتفاق السلم سنة 2015 لا يزال الإطار المناسب للحل وأعتقد أنه يجب ابقاء عضوية مالي في الاتحاد البرلماني الدولي.

وجدد شنين عزم وإستعداد الجزائر لتقديم الدعم التقني لمالي والجزائر عازمة على القيام بدور ريادي لجمع كل مكونات الشعب المالي دون إقصاء حول مسار المصالحة.