شنين يوقع على سجل التعازي إثر وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك سيراك

وقع، اليوم الاحد، رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين علي سجل التعازي، إثر وفاة جاك شيراك، الرئيس الأسبق لفرنسا.

شنين، وقع باسم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، على سجل التعازي بمقر سفارة فرنسا في الجزائر.

وكتب شنين في سجل التعازي: “على إثر المصاب الجلل الذي ألم بالشعب الفرنسي الصديق في فقدان الرئيس الأسبق للجمهورية الفرنسية، جاك شيراك، أتقدم، بتكليف من فخامة السيد عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة، وأصالة عن نفسي بأصدق التعازي ومشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد والشعب الفرنسي الصديق”.

وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن الرئيس الراحل “كان من رجالات الدولة الكبار في فرنسا وهو من كرس كل حياته عطاء وسخاء من أجل رفاهية شعبه وتدعيم مكانة بلده بين الأمم بما يعزز بسط قيم السلام والأمن والتضامن في العلاقات الدولية والتقارب والتفاهم بين الشعوب”.

وقال أن الجزائر “تشهد للفقيد بالمساهمة الثمينة التي قدمها خلال فترة رئاسته في إعادة بعث العلاقات الجزائرية-الفرنسية وتفعيلها بما يخدم المصلحة المشتركة بين الشعبين الصديقين ويؤسس لعلاقة متميزة بين البلدين ملؤها الحوار السياسي البناء والهادف والتعاون الاقتصادي في شتى المجالات والمبني على تطوير المصالح والمنافع المتبادلة”.

وأكد شنين، أن الفقيد “ترك بصمته الخاصة على المستوى الدولي، في أكثر من مجال”، مشددا على أن “الشعوب العربية ستظل تذكر باعتزاز مواقفه المشرفة تجاه قضاياها، والتي أكد من خلالها تمسكه بالقانون الدولي كوسيلة مثلى لفض النزاعات الدولية، ولقد أنصفه التاريخ في مختلف هذه المواقف مبرزا علو وعمق نظرته”.

وخلص رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى القول “أنحني تقديرا واحتراما لروح الفقيد طالبا له الرحمة ولأهله وذويه الصبر والسلوان”.