شنين يُعزي عائلة الشهيد العسكري الرقيب الأول سيف الدين للماية

قدم رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، تعازيه الخالصة، لعائلة الرقيب الأول “سيف الدين للماية”، بعد استشهاده صباح اليوم الأربعاء.

وجاء في رسالة التعزية: “يستمر أفراد الجيش في التضحية بالغالي والنفيس من أجل أمن الوطن وسلامته”.

وأضاف شنين: “رحم الله الشهيد الرقيب الأول سيف الدين للماية وتقبله من الصالحين، وخالص التعازي لأهله ولقيادة وكافة أفراد الجيش الوطني الشعبي”.

واستشهد صباح اليوم الأربعاء، الرقيب الأول، للماية سيف الدين، إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية بجيجل، حسب ما كشفته وزارة الدفاع الوطني.