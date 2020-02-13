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شنڤريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية “هڤار 2020”

أخبار الجزائر
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شنڤريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية “هڤار 2020”
بقلم نادية بن طاهر

أشرف اللواء السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اليوم الخميس، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية “هڤار- 2020”.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تم تنفيذ التمرين، بميدان الرمي والمناورات بحاسي تيريرين التابع للقطاع العملياتي إن ﭭزام، والذي يندرج في إطار تنفيذ برنامج التحضير القتالي لسنة “2019-2020” .

وقامت بتنفيذ التمرين، الوحدات العضوية للقطاع العملياتي إن ﭭزام، مدعومة بوحدات من القوات الجوية بما فيها طائرات نقل وتزويد بالوقود وطائرات قتالية وحوامات الإسناد الناري وطائرات بدون طيار.


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