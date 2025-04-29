شنڨريحة: مضاعفة الجهود بالمناطق الحدودية الحساسة لإفشال أية محاولة إرهابية

أشرف الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. على تدشين وتسمية المقر الجديد للقطاع العملياتي جنوبي- شرق جانت.

وفي إطار زيارة العمل والتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة، أشرف الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يوم أمس الإثنين على تدشين وتسمية المقر الجديد للقطاع العملياتي جنوبي- شرق جانت. كما تابع الفريق أول عرضا مفصلا قدمه قائد القطاع.

من جهته أسدى الفريق أول جملة من التوجيهات والتعليمات إلى الإطارات والمستخدمين. تصب في مجملها على ضرورة مضاعفة الجهود في هذه المنطقة الحدودية الحساسة. من أجل ضمان حماية مثالية لحدودنا وإفشال أية محاولة إرهابية. أو تهريب المخدرات وكافة أشكال الجريمة المنظمة.