شنڨريحة يحث المرابطين بالحدود على بذل المزيد من الجهود والتحلي باليقظة

تفقد اللواء السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، في اليوم الثالث من زيارته للناحية العسكرية السادسة بتمنراست، نقطة حدودية.

ووقف اللواء، على مختلف التدابير المتخذة لحماية الحدود، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء.

وحث اللواء، الأفراد المرابطين بالحدود، على بذل المزيد من الجهود والتحلي بدرجة عالية من اليقظة من أجل إفشال أية محاولة لتسلل الإرهابيين أو المهاجرين غير الشرعيين ومهربي الأسلحة والذخيرة والمخدرات، ومختلف الآفات المضرة بالأمن والاقتصاد الوطنيين.