شنڨريحة يستعرض التعاون العسكري الثنائي مع رئيس أركان القوات البرية الهندية

إستقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي. الفريق أول، يوبندرا دويفدي “UPENDRA Dwivedi”، رئيس أركان القوات البرية الهندية.

وخلال هذا اللقاء، الذي حضره كل من الفريق، قائد القوات البرية ورؤساء دوائر ومديرين مركزيين من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وأعضاء الوفد العسكري الهندي. استعرض الطرفان مجالات التعاون العسكري الثنائي، وكذا سبل تطوير وتعزيز التنسيق الأمني في المسائل ذات الاهتمام المشترك. كما تناولا التحديات الأمنية التي يعرفها العالم، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة.

وقال الفريق أول في كلمة له، أن “العلاقات الجزائرية-الهندية شهدت دفعا جديدا، على إثر الزيارة الرسمية الأخيرة، التي قامت بها إلى الجزائر. رئيسة جمهورية الهند، دروبادي مورمو، شهر أكتوبر من سنة 2024. حيث ساهمت المحادثات الثنائية التي جمعتها برئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في رسم آفاق جديدة. وتبني استراتيجيات مستقبلية. من شأنها ترقية مستوى التعاون الثنائي. وتحريك كل الآليات المشتركة، عبر تفعيل مختلف اللجان الثنائية بين الجانبين.”

كما أكد الفريق أول شنقريحة، أن تلك الزيارة إنعكست بشكل إيجابي وأعطت حركية متجددة للعلاقات العسكرية بين البلدين. عبر تبادل الزيارات الرسمية بين قيادتي الجيشين، على غرار مشاركة الفريق أول أنيل شوهان، رئيس أركان الدفاع للقوات المسلحة الهندية. في الاحتفالات المخلدة للذكرى السبعين لاندلاع ثورتنا التحريرية المجيدة. وكذا الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الهند خلال شهر فيفري من السنة الجارية”.

من جهته عبر رئيس أركان القوات البرية الهندية، عن سعادته بزيارة الجزائر، التي أتاحت له فرصة ثمينة لتبادل الأفكار والتصورات مع مسؤولي قيادة القوات البرية. وكذا التباحث مع القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي حول مختلف القضايا الأمنية المطروحة على الساحتين الدولية والإقليمية. مؤكدا وجود فرص كبيرة لدى الطرفين لتجسيد تعاون عسكري مفيد ومثمر للبلدين.