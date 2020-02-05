شنڨريحة يشرف على تنفيذ رمايات بالصواريخ “أرض-جو” بتمنراست

تواصلت زيارة اللّواء السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة إلى الناحية العسكرية السادسة بتفقده لبعض وحدات القطاع العسكري بتمنراست.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أشرف شنقريحة، في اليوم الثالث من زيارته إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، على تنفيذ رمايات بالصواريخ أرض-جو.

وأشرف اللواء، صبيحة اليوم، وبميدان الرمي والمناورات بسيلات التابع للقطاع العسكري لتمنراست، على تنفيذ رمايات بالصواريخ أرض-جو على أهداف جوية معادية، وهي الرمايات التي كُللت بالنجاح التام في إصابة الأهداف الجوية.

وبرهنت هذه الرمايات المنفذة، على فعالية منظومة الدفاع الجوي في حماية مجالنا الجوي.

كما اتسمت بمستوى مرموق وناجح يدل على مدى التحكم في الجانبين التقني والتكنولوجي للعتاد المتطور الموجود في الحوزة،ويدل أيضا على إرادة كافة الأطقم على أداء المهام الموكلة إليهم على النحو السليم والمرضي.

وعقب ذلك، قام اللّواء بزيارة وتفقد بعض وحدات القطاع العملياتي ببرج باجي مختار، حيث تابع عرضا شاملا حول إقليم الاختصاص قدمه قائد القطاع.

وقبل ذلك، وبمقر القطاع العملياتي إن قزام، تابع اللّواء مساء أمس، عرضا شاملا حول إقليم الاختصاص، قدمه قائد القطاع.

ليقوم بعدها بتفقد مركز حدودي متقدم، حيث وقف على مختلف الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة من أجل حماية الحدود، لاسيما المنظومة الالكترونية لمراقبة الحدود.

بالإضافة إلى مختلف الحواجز الترابية والتجهيزات الهندسية، التي تساهم بفعالية في تعزيز سلامة وأمن حدودنا بهذه المنطقة الحساسة.