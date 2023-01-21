شهاب الليلي: “أسعى لتحضير تشكيلة ذات شخصية قوية تحسبا لمرحلة العودة”
بقلم كريم تيغرمت
كشف مدرب وفاق سطيف، شهاب الليلي، أهدافه من التحضيرات الشتوية التي يشرف عليها في التربص الذي يجريه الفريق بالعاصمة.
وصرح الليلي، للصفحة الرسمية للوفاق: “أجرينا مباراة تطبيقية بين لاعبينا، في غياب منافس نواجهه، في مباراة تحضيرية”.
كما أضاف: “نحن بصدد تحضير تشكيلة ذات شخصية قوية، من أجل الدخول بها في المرحلة الثانية من البطولة “.
وتابع شهاب الليلي: “هناك روح مجموعة في هذا التربص، داخل وخارج محيط الفريق، وهو أمر ايجابي يجب تثمينه”.
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