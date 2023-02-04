شهاب الليلي: “أمامنا أسبوع لتصحيح أخطائنا قبل انطلاق مرحلة العودة”

تحدث مدرب وفاق سطيف، شهاب الليلي، عن مردود فريقه، عقب هزيمته في المواجهة الودية الأخيرة التي جمعتهم بشباب قسنطينة.

وصرح شهاب الليلي، للصفحة الرسمية للوفاق: “المباريات التحضيرية جد مهمة، تسمح لنا باكتشاف أخطائنا، ومدى جاهزيتنا”

كما أضاف: “المردود العام لم يكن منتظم طيلة أطوار اللقاء، فقدنا التركيز في العديد من دقائق اللقاء، بسبب العامل الذهني أكثر من أي شيء آخر”.

وتابع شهاب الليلي: “أمامنا أسبوع أخر قبل انطلاق مرحلة العودة من البطولة، وسنعمل على تصحيح أخطائنا لضمان الجاهزية التامة للفريق”.

يذكر أن وفاق سطيف، انهزم بنتيجة هدف دون رد، في المواجهة الودية التحضيرية التي جمعتهم أمس الجمعة بشباب قسنطينة.