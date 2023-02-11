شهاب الليلي: “إنضباط لاعبينا سهّل من مهمتهم أمام اتحاد بسكرة”
بقلم كريم تيغرمت
أرجع مدرب وفاق سطيف، شهاب الليلي، الفضل في فوز فريقه بثلاثية لهدف، أمام اتحاد بسكرة لانضباط لاعبيه فوق الميدان.
وصرح الليلي، لتلفزيون “النهار” عقب هذا الفوز: “أهنئ لاعبينا على أدائهم والنتيجة المستحقة التي حققوها امام اتحاد بسكرة”.
كما أضاف: “كنا منظبطين على جميع المستويات وهو ما سهّل من مأمورية لاعبينا دفاعيا وهجوميا”.
وتابع شهاب الليلي: “الفضل في هذا الفوز يعود بالدرجة الأولى للاعبين كونهم هم الفاعلين فوق الميدان”.
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