شهاب الليلي: “الاقصاء في كأس الجمهورية جد مؤلم”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى مدرب وفاق سطيف، شهاب الليلي، أسفه الشديد لهزيمتهم أمام شبيبة الساورة، واقصائهم من منافسة كأس الجمهورية.
وصرح شهاب الليلي، لتلفزيون “النهار”: “كل هزيمة تكون مؤلمة، لكن هزيمتنا في منافسة كأس الجمهورية مؤلمة أكثر”.
كما أضاف مدرب الوفاق: “سعينا في العديد من الفرص لتسجيل هدف التأهل، ولم نكتفِ بالدفاع”.
يذكر أن شبيبة الساورة، فاز بهدف دون رد أمام وفاق سطيف، ليقصى هذا الأخير من الدور الـ16 لكأس الجمهورية.
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