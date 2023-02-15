شهاب الليلي: “الاقصاء في كأس الجمهورية جد مؤلم”

أبدى مدرب وفاق سطيف، شهاب الليلي، أسفه الشديد لهزيمتهم أمام شبيبة الساورة، واقصائهم من منافسة كأس الجمهورية.

وصرح شهاب الليلي، لتلفزيون “النهار”: “كل هزيمة تكون مؤلمة، لكن هزيمتنا في منافسة كأس الجمهورية مؤلمة أكثر”.

كما أضاف مدرب الوفاق: “سعينا في العديد من الفرص لتسجيل هدف التأهل، ولم نكتفِ بالدفاع”.

يذكر أن شبيبة الساورة، فاز بهدف دون رد أمام وفاق سطيف، ليقصى هذا الأخير من الدور الـ16 لكأس الجمهورية.