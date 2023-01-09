شهاب الليلي: “هذه هي الأهداف التي أسعى لبلوغها مع وفاق سطيف”

كشف المدرب الجديد لوفاق سطيف. التونسي شهاب الليلي. الأهداف التي اتفق على بلوغها مع إدارة الفريق في الموسم الجاري.

وصرح شهاب الليلي، للصفحة الرسمية للوفاق: “فخور بضم اسم وفاق سطيف إلى سيرتي الذاتية، كون كل مدرب يطمح لتدريب أندية كبيرة”.

كما أضاف: “لم أحضر إلى وفاق سطيف فقط من أجل اضافة اسمه إلى سيرتي الذاتية، وانما لترك بصمتي في هذا النادي”.

وأردف: “الهدف الذي سطرناه، هو الهدف الذي يسعى له كل نادي كبير، بالتواجد في البوديوم لضمان مشاركة افريقية الموسم المقبل”.

وتابع شهاب الليلي: “سنستغل الفترة الحالية من توقف البطولة للتحضير كما ينبغي لمرحلة العودة، بهدف انهاء الموسم في البوديوم”.