شهاب: انخفاض قيمة الدينار “أمر طبيعي”

اعتبر صديق شهاب الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي، انخفاض قيمة الدينار بالأمر الطبيعي.

وأوضح شهاب في “قهوة وجورنان”، اليوم الإثنين، أنّ البلاد يرتكز مدخولها أساسا على الجباية البترولية.

وأضاف، المتحدث، أن المشاكل التي عرفتها الجزائر جراء انخفاض سعر البترول والأزمات الإقتصادية، ساهمت في انخفاض قيمته.

وقال شهاب، إنّ بعض المشاكل تصدت لها الحكومة بكل شجاعة، على غرار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي.

وأشار ضيف الحصة، أنّ بعض الخبراء كانوا يخوفون الشعب، بموضوع التّضخم، الذي لم يتعدى 3 بالمائة إلّا أن لحد الآن الحكومة متحكمة في الوضع.