شهادات التخصيص.. الانتهاء من المشاريع أبرز تعليمات وزير السكن

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، اجتماعا تقييميا لبرنامج “عدل” المسطر بـ2022 لولاية الجزائر. كما تطرق الإجتماع إلى ما تم إنجازه، وما لم تتمكن الوكالة من إنجازه إلى غاية تاريخ اليوم. وكذا شهادات التخصيص لسنة 2023.

وافاد بيان من وزارة السكن، أن اخلال اللقاء تم، عرض جميع المشاريع التي لم تنتهِ بها الأشغال، وتلك التي لم تنطلق بها بعد.

كما أسدى وزير السكن، تعليمات بوضع أجندة محددة للانتهاء من هذه المشاريع خلال هذه السنة وفي أقرب الآجال. مع توجيه اعذارات للمؤسسات المتقاعسة.

وفي نفس الاطار، تم تقديم عرض مفصل عن البرنامج المسطر للتوزيع خلال سنة 2023. وكذا عدد شهادات التخصيص التي سيتم صبها للمكتتبين خلال هذه السنة. كما تطرق الاجتماع إلى برنامج الهياكل التربوية المبرمجة في الأحياء التي ستوزع في مشاريع “عدل”. وضرورة بعث المشاريع التي لم تنطلق بعد.

ومن جانب آخر، أمر الوزير بتنظيم اجتماعات مع جميع المديريات الجهوية التابعة لوكالة “عدل”. للخروج بحوصلة شاملة وكاملة للسكنات المبرمج الانتهاء من إنجازها خلال سنة 2023. وكذا عدد شهادات التخصيص التي سيتم تسليمها عبر كامل ولايات الوطن.

وكانت سنة 2022 بامتياز “سنة تمليك السكنات للمواطنين” في ظل الديناميكية التي شهدتها عمليات التوزيع طيلة أشهر السنة.

وتعززت بشكل خاص في مناسبات تحمل دلالة رمزية تاريخية بالنسبة للشعب الجزائري. بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. حيث عمل القطاع على دفع وتيرة الانجاز في الورشات وتسريع الأشغال في الوحدات السكنية المبرمجة للتوزيع.

وسمح تجسيد البرنامج السكني الطموح الذي أقره رئيس الجمهورية. البالغ قوامه 1 مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال الخماسي 2020/2024. بالتكفل بجزء هام من احتياجات ومتطلبات المواطن الجزائري بما يضمن له إطارا معيشيا لائقا.

وتم، حتى نوفمبر 2022 توزيع 376 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ. تزامنا مع مختلف المحطات التاريخية الوطنية كذكرى اندلاع الثورة التحريرية الكبرى وعيد الاستقلال.