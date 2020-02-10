«شهادات التخصيص لمكتتبي 2013 قبل نهاية شهر مارس

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، محمد طارق بلعريبي،عن تسلم أكثر من 60 من المئة من المساكن.

قيد الإنجاز بصيغة البيع بالإيجاز، قبل نهاية السنة الجارية.

كما أكد عن منح شهادات التخصيص النهائية قبل نهاية شهر مارس القادم.

وطمأن المدير العام للوكالة خلال الزيارة التي قادته إلى المشاريع السكنية لهذه الصيغة في ولاية تيبازة.

بتسلم هذه المساكن قيد الإنجاز، قبل نهاية العام الجاري، في حين ستمنح شهادة التخصيص النهائية.

قبل نهاية الشهر القادم، للمكتتبين الذين اختاروا مواقعهم وقاربت على نهاية الأشغال بها بنسبة 100 من المئة.

وأكد بلعريبي على الانطلاق الفعلي لمشاريع التهيئة الخارجية لـ12 ألف وحدة سكنية في ولاية تيبازة.

كما دعا الشركات المنجزة إلى الوفاء بالتزاماتها وتسليم المشاريع السكنية في وقتها المحدد.

حيث شدد على ضرورة الالتزام بكل ما هو متعاقد عليه.

ومن جهة أخرى، حمّل المدير العام لوكالة «عدل» مكاتب الدراسات المكلفة بمتابعة المتابعة المشاريع مسؤولية.

أي خلل في هذه المساكن، خصوصا بعد تداول فيديوهات من قبل المكتتبين تبين وجود غش كبير.

وغير مقبول تماما في إنجاز هذه المشاريع السكنية والمهدد لحياة قاطينها، جراء التلاعب والغش في الإنجاز.

ووعد المدير العام للوكالة، الذي استأنف مهامه بالوقوف على المشاريع السكنية للوكالة في كل الولايات.

قبل الشروع في اتخاذ قرارات حاسمة داخل مبنى الوكالة، ومن ثم محاسبة شركات الإنجاز.

ومكاتب الدراسات التي أخلت بالعقود المبرمة مع الوكالة. وحسب المعلومات المتوفرة.

لدى «النهار»، فإن المسؤول عن الوكالة الذي كان قد استقبل في مكتبه ممثلي مكتتبي «عدل» 2013.

ووعد بالتنقل معهم شخصيا إلى المواقع السكنية، للاطلاع على المشاريع السكنية الجاهزة.

لتسليمهم شهادة الاختصاص وقرارات الاستفادة والمفاتيح.

ومن المنتظر أن يواصل المدير العام زياراته إلى الولايات الأخرى، خلال هذا الأسبوع الجاري.

لإعداد تقرير سير المشاريع، لرفعه إلى المسؤول الأول عن قطاع السكن والعمران والمدينة.