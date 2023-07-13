قناة النهار شهادات حية لأشخاص في شتّى أنحاء العالم ساعدهم إسماعيل الهاكر بقلم قناة النهار نشر في 13 جويلية 2023 - 15:56 حكاية نجاح شارك غرِّد أرسل 105 0 شهادات حية لأشخاص في شتّى أنحاء العالم ساعدهم إسماعيل الهاكر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Y65uv اقرأ أيضا شاهد الإمرأة الحديدية تستعرض قوّتها في الجيش الجزائري قناة النهار 09 جويلية بجاية / مداهمات فجائية للدرك الوطني لمركب سياحي قناة النهار 25 جوان صريح جدا: هذا هو دور الشباب الجزائري في عيد الأضحى .. قناة النهار 27 جوان صريح جدا : هذا أسمى ما يكنه الجزائريون في قلوبهم عن الوطن قناة النهار 06 جويلية باتنة: شاب يحول محلات تجارية من خرابة إلى ورشة لتشغيل البطالين قناة النهار 23 جوان بعدما إسترجع بصره .."أحمد قداري" يوجه رسالة مؤثرة لزوجته .." سوفرات معايا عامين" قناة النهار 30 جوان عيد الأضحى: بسبب حوادث النحر .. الإستعجالات تستقبل عشرات المصابين قناة النهار 28 جوان رئيس الجمهورية : فخور بالمشاريع السكنية التي أصبحت تنجز بمواد بناء جزائرية مئة بالمائة قناة النهار 06 جويلية الجلفة: إنتشار العقارب و غياب الكهرباء يزيد من مخاوف سكان "عين لعزايجي" قناة النهار 10 جويلية وزير الفلاحة:" نسعى لرفع قدرات تخزين الحبوب إلى 9ملايين طن عبر الوطن" قناة النهار 08 جويلية