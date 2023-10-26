شهادات صحفية.. رائحة المسك تملأ شوارع غزة

إنتشرت العديد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، وصف فيها شهود عيان، إنبعاث رائحة مسك لا توصف وسط شوارع غزة المدمرة من القصف الصهيوني.

وأظهرت عدة فيديوهات، مجموعة من الناس، وهم يجتمعون، حول جثث عدد من الشهداء، وهم منبهرين برائحة المسك التي تنبعث منها.

وفي أحد الفيديوهات، قال أحد الحاضرين، أنه ورغم بقاء الشهيد يومين تحت الانقاض. إلا أنه وبعد إخراجه وجدوا أن جسده يفوح منه رائحة المسك والتي تملأ المكان.

كما علق الحاضرين أن هذه من الأحداث والبشارات التي يخفف الله بها عن أهل غزة الذين يعانون منذ أيام من عدوان اسرائيلي غاشم.

وقدم عدة صحافيين في قطاع غزة المحاصر، شهادات بأن جثامين الشهداء تفوح منها رائحة مسك قوية.