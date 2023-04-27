شهادة إدراج “الراي” في اليونيسكو.. الجزائر تستلم النسخة الأصلية

تعززت اليوم الخميس، قائمة الجزائر باليونيسكو بالعنصر العاشر وهو الراي، حيث استلمت النسخة الأصلية لشهادة إدراج هذا الطابع في اليونيسكو.

للإشارة، تم إدراج مسبقا كل من أهليل قورارة، ولباس العرس التلمساني (الشدة) بما فيه “خيط الروح”. والاحتفال بالأسبوع بزاوية سيدي الحاج بلقاسم بتيميمون، وركب أولاد سيدي الشيخ (الفنتازيا) في البيض، والسبيبة بجانت وغيرها من العناصر.

وقال الأمين العام للثقافة بلالو زهير، إِنَ الاحتفاء اَلْيَوْم “بالراي” يؤكد الأهمية التي يولِيها رئيس الجمهورية لِهوِيَةِ الأمَة وترَاثهَا الثقافي. من خلال الحِرْصِ على تَرقِيته وحِمَايته من الاِنْدِثَارِ. وهو ما أكد عليه مؤخرا على هامش الحفل التكريمي للمرأة الجزائرية يوم 8 مارس 2023. أين دعا إلى حماية التراث الجزائري من التقليد ومحاولات الاستيلاء على مكوناته من قبل مزوري التاريخ. إذا لم يَسلم أَي عنصرٍ من عناصر هذا التراث الثري من محاولات التَحرِيف والسرقة على غرار “الزليج” و”الحايك”. و”خيط الروح” و”البلوزة الوهرانية” و”القندورة القسنطينية” و“سروال الشلقة” و“الكاراكو”. بل اٍمتَدَ حتى إلى اَلْصوَر التراثية وسِجِلْ الأغاني للشَيْخَيْنِ القَدِيرَيْنِ رابح درايسة وعبد المجيد مسكود.