شهادة البكالوريا..وزارة التربية توجه بلاغا هاما بخصوص الامتحان

وجهت وزارة التربية الوطنية، اليوم الاثنين، بلاغا هاما بخصوص امتحان شهادة البكالوريا دورة 2026. والتي ستجرى بداية من يوم الأحد 7 جوان إلى غاية الخميس 11 من نفس الشهر.

وفي إطار التحضيرات والترتيبات المتخذة لضمان السير الحسن لامتحان البكالوريا، أكدت الوزارة أن مراكز الإجراء لدخول المترشحين تفتح طيلة أيام الامتحان وفق التوقيت الآتي:

صباحا : من الساعة 07:15 بدلا من الساعة (07:30) إلى غاية الساعة 08:00

مساءً : من الساعة 13:45 بدلا من الساعة (14:00) إلى غاية الساعة 14:30

فيما لم يتم اجراء أي تغيير على رزنامة إجراء الاختبارات.

كما شددت وزارة التربية، على ضرورة تسليم الهواتف النقالة وكل أجهزة الاتصال الالكتروني أو تخزين واسترجاع المعلومات. إلى أعضاء خلية الاستقبال أثناء الدخول إلى مركز الإجراء، تفاديا للعقوبات المترتبة عن مخالفة هذه القواعد.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بهذه الإجراءات التنظيمية، والتقيد بالقواعد المعمول بها داخل مراكز الإجراء. بما يضمن السير الحسن للامتحان وتوفير الظروف الملائمة لاجتيازه في كنف الهدوء. والانضباط والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

