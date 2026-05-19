شهادة التعليم المتوسط: رئيس مجلس الأمة يتمنى التوفيق للمترشحين

وجه، رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، اليوم الثلاثاء، تمنياته بالتوفيق للتلاميذ الذين يجتازون امتحانات شهادة التعليم المتوسط 2026.

وجاء في تغريدة عزوز ناصري رئيس مجلس الأمة، زهاء 900 ألف مترشح يجتازون اليوم امتحانات شهادة التعليم المتوسط. خالص التمنيات لبناتنا وأبنائنا بالتوفيق والنجاح ومستقبل واعد إن شاء الله أنتم أمل الجزائر المنتصرة. ومستقبلها وكل الشكر للأسرة التربوية على مجهوداتها المقدرة.”

