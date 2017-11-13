أعلنت شركة كوسيدار للبناء، أن التوظيف بالمؤسسة سيكون فقط للحائزين على شهادات من مراكز التكوين المهني.

وأفادت مصادر مطلعة لـ”النهار أونلاين”، أن الشركة تقوم حاليا بتوقيع إتفاقيات شراكة مع العديد من مراكز التكوين المهني.

لتوظيف خريجي التكوين المهني المتخصصين في مجال البناء.

وأضاف ذات المصدر، أن المؤسسة لن تستطيع توظيف عمال بورشاتها وهم غير مكونين تكوينا لائقا بالمراكز المتخصصة.

خاصة وأنه سيتم جلب عتاد وأجهزة متطورة في مجال البناء بمراكز التكوين لتلقين المتربصين أحسن تكوين والرفع من معافهم.