شهادة امرأة لصالح جوني ديب تضع أمبر هيرد في مأزق
قدمت عارضة الأزياء العالمية كيت موس أمام هيئة المحلفين شهادتها في قضية تشهير جوني ديب.
وأشارت كيت موس في شهادتها بعد أن اتهمت آمبر هيرد زوجها جوني ديب بتعنيفها. أنه لم يدفعها أبدًا إلى أسفل الدرج.
وقالت موس، التى ظهرت عبر فيديو مباشر من جلوسيسترشاير، إنجلترا. إنه أثناء إجازته في جامايكا “لم يدفعني أبدًا أو يركلني أو يرميني من أي درج”.
وردا على سؤال من قبل محامي ديب ، قالت موس لم يحدث ما ذكرته امبر قائلة. “لقد حملني إلى غرفتي وحصلت على رعاية طبية”.
وأقام جونى ديب دعوى قضائية ضد هيرد مقابل 50 مليون دولار. لتلميحه أنها أساءت إليه في مقال رأى نشرته صحيفة “واشنطن بوست” عام 2018. على الرغم من أنها لم تذكر اسمه، إلا أنه يدعى أن مزاعمها أثرت على قدرته على العمل.
في حين أنها تسعى للحصول على دعوى مضادة بقيمة 100 مليون دولار.
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إنجلينا جولي حذرت جوني ديب من الزواج بآمبر هيرد
كشفت تقارير أجنبية عن مفاجأة بخصوص تحذير انجلينا جولي لصديقها جوني ديب من الزواج من آمبر هيرد.
وذكر تقرير لموقع the news أن الممثلة الشهيرة كانت تشعر بأن هيرد ليست مناسبة لـ ديب.
كما أكدت له بضرورة الانتظار ظناً منها أنه يمر بأزمة منتصف العمر ولن يستطيع الاختيار بشكل مناسب.
ويتهم جوني ديب طليقته أمبير هيرد بضرب سمعته وتقويض مسيرته إثر تأكيدها في مقالة نشرتها صحيفة “واشنطن بوست” سنة 2018. بأنها تعرضت للعنف الأسري قبل ذلك بعامين حين كانا لا يزالان متزوجين، من دون ذكر اسمه.
ويؤكد جوني ديب أنه لم يضرب يوما أي امرأة في حياته. مشيرا في المقابل إلى أنه هو من كان يتعرض للعنف من جانب أمبير هيرد، ويطالب بتعويضات قدرها 50 مليون دولار.
وشنت نجمة فيلم “أكوامان” هجوما مضادا مطالبة الممثل بتعويض مضاعف قدره مئة مليون دولار. ومؤكدة أنها بدأت تتعرض للعنف منذ 2012 بعد عام على بدء علاقتهما.
ورد الجراح المتخصص ريتشارد مور الاثنين على ادعاءات جوني ديب الذي يؤكد أنه فقد جزءا من إصبعه في أستراليا. سنة 2015 بسبب تحطيم أمبير هيرد زجاجة مشروب عليه خلال مشادة بينهما.
وأوضح أنه لم يكن هناك أي شظايا زجاج على الإصبع المصاب ولا على اليد.
ووصف طبيب آخر هو الأخصائي النفسي ديفيد شبيغل، شخصية الممثل بأنها نرجسية. مشيرا إلى أن حالته هذه يفاقمها استهلاكه المفرط للمخدرات والكحول.
وتطرق إلى الغيرة والتعكير المفاجئ للمزاج وصعوبة حفاظه على الهدوء، وتقبله بدرجة معينة للعنف.
وأكد الطبيب أن تناول الكحول والكوكايين يزيد مخاطر العنف الأسري بدرجة كبيرة.
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أنجلينا جولي تصنع الحدث في اليمن
بعد وصولها إلى اليمن، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع زيارة سفيرة النوايا الحسنة لمفوضية شؤون اللاجئين أنجلينا جولي للبلاد.
كما انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صور للممثلة العالمية أنجلينا جولي خلال جولتها وتجولها ولقائها بالأهالي في عدن. مع عبارات ترحيب وشكر ومحبة مشيدة بأعمال أنجلينا الإنسانية.
وقالت شؤون اللاجئين في بيان عبر “تويتر”، إنها تأمل أن تسلط زيارة الممثلة الأمريكية الضوء على الاحتياجات الإنسانية المتزايدة باليمن. وتساعد على حشد الدعم العاجل للعمل الإنساني قبل مؤتمر سنوي رفيع المستوى لإعلان التبرعات لليمن في 16 مارس الجاري. كما دعت المفوضية الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية إلى الالتزام بإنهاء الصراع.
وفي وقت سابق، قال وزير خارجية حكومة الحوثيين بصنعاء هشام شرف إن الممثلة الأمريكية ستزور صنعاء قريبا. معتبرا أن زيارتها “ستسهم في لفت انتباه العالم لما يجري من عدوان وحصار يتعرض له الشعب اليمني”. و”اللاجئون الذين قدموا طلب الحماية والدعم في اليمن”.