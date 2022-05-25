شهادة امرأة لصالح جوني ديب تضع أمبر هيرد في مأزق

قدمت عارضة الأزياء العالمية كيت موس أمام هيئة المحلفين شهادتها في قضية تشهير جوني ديب.

وأشارت كيت موس في شهادتها بعد أن اتهمت آمبر هيرد زوجها جوني ديب بتعنيفها. أنه لم يدفعها أبدًا إلى أسفل الدرج.

وقالت موس، التى ظهرت عبر فيديو مباشر من جلوسيسترشاير، إنجلترا. إنه أثناء إجازته في جامايكا “لم يدفعني أبدًا أو يركلني أو يرميني من أي درج”.

وردا على سؤال من قبل محامي ديب ، قالت موس لم يحدث ما ذكرته امبر قائلة. “لقد حملني إلى غرفتي وحصلت على رعاية طبية”.

وأقام جونى ديب دعوى قضائية ضد هيرد مقابل 50 مليون دولار. لتلميحه أنها أساءت إليه في مقال رأى نشرته صحيفة “واشنطن بوست” عام 2018. على الرغم من أنها لم تذكر اسمه، إلا أنه يدعى أن مزاعمها أثرت على قدرته على العمل.

في حين أنها تسعى للحصول على دعوى مضادة بقيمة 100 مليون دولار.

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