شهادة طبية تثبت عدم إصابة المسافرين الجزائريين بـ “الكوليرا”.. إشاعة!!

تسبب التصريح بوجود وباء “الكوليرا” في عدة ولايات بالجزائر، إلى حالة هلع وفزع لدى الجزائريين، قابله انتشار الإشاعات بقوة بالأخص في مواقع التواصل الإجتماعي.

حيث نشرت عدة صفحات عبر “الفايسبوك”، أن عد دول في العالم اتخذت اجراءات جديدة بخصوص الجزائريين الراغبين في زيارتها.

وحسب المنشورات، فإن هذا الإجراء يتمثل في حمل شهادة طبية تؤكد عدم اصابتهم بداء الكوليرا، وفي حال لم يحملوا هذه الشهادة فأنه سيتخذ في حقهم اجراءات تصل لحد الطرد.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار أون لاين”، فإن كل الوكالات السياحية، لم تتلق أي إخطار من شركات الطيران العالمية أو من السفارات.

وبذلك فإن كل ما يتم تداوله حةل هذا الموضوع، مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.