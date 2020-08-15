شهادة طبية للأساتذة المكلفين بحراسة البكالوريا.. إجبارية

ألزمت وزارة التريبة الوطنية الأساتذة الحراس المكلفين بحراسة امتحان البكالوريا بتقديم شهادة طبية تثبت تمتعهم بصحة جيدة على أن تكون هذه الشهادة جديدة وعمرها لا يقل عن أسبوع قبل انطلاق إمتحان البكالوريا المقرر في الفترة الممتدة من 13 الى17 سبتمبر القادم.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار اولاين” فان هذه الشهادة تعتبر إجبارية سواء للأساتذة الحراس أو حتى الاحتياطيين، وفي حال تم تسجيل أي تقرير طبي مخالف للقواعد الصحية مثلا الاصابة بانفلوزا بسيطة فإنه سيتم تعويضه بأستاذ آخر.

وللتذكير فان الأساتذة سيلتزمون هم أيضا بإجراءات الوقاية على غرار خضوعهم الكاشف الحراري وكذا ارتداء الكمامات وعدم التجوال داخل قاعات الإمتحان والحرص على الإبتعاد عن التلاميذ أثناء الحراسة والإكتفاء بالمراقبة البعيدة فقط.